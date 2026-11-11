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    Иммунолог Жемчугов связал частые простуды со скрытыми болезнями

    Регулярные простуды могут указывать на скрытые хронические патологии, включая сахарный диабет. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил иммунолог Владислав Жемчугов.

    Специалист подчеркнул, что при частых ОРВИ необходимо пройти обследование в поликлинике, чтобы выявить возможные сбои в организме, отметила ИА «ПензаПресс».

    Для сезонной профилактики врач посоветовал сбалансировать питание с помощью осенних ягод и фруктов, а также принимать по таблетке поливитаминов в день. Кроме того, Жемчугов отметил пользу постепенного закаливания, например контрастным душем, начинать которое лучше еще летом.

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