Гигиенист Сидоркович назвала опасные признаки кровоточивости десен

Кровь из десен может указывать не только на воспаление, но и на системную склонность к кровотечениям. Об этом предупредила стоматологический гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович, сообщает RT .

По словам специалиста, зубная биопленка вызывает воспаление, и десны начинают кровоточить при чистке щеткой или нитью. Для обычной стоматологической проблемы характерны самостоятельная остановка крови, покраснение, отечность и неприятный запах изо рта. Профессиональная гигиена и правильный домашний уход улучшают состояние.

Спонтанное, длительное кровотечение и отсутствие улучшений после лечения требуют внимания. Насторожить должна и кровь дольше 20 минут после удаления зуба или небольшого вмешательства, особенно на фоне беспричинных синяков, частых носовых кровотечений, обильных менструаций или необъяснимой слабости. Эти признаки не означают однозначно тяжелое заболевание, но требуют обследования.

При нетипичной кровоточивости Сидоркович посоветовала сдать общий анализ крови с тромбоцитами и коагулограмму. При отклонениях врач направит к терапевту или гематологу.

Хроническое воспаление десен повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, ухудшает контроль диабета и влияет на течение беременности.