360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Гигиенист Сидоркович назвала опасные признаки кровоточивости десен

    Кровь из десен может указывать не только на воспаление, но и на системную склонность к кровотечениям. Об этом предупредила стоматологический гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович, сообщает RT.

    По словам специалиста, зубная биопленка вызывает воспаление, и десны начинают кровоточить при чистке щеткой или нитью. Для обычной стоматологической проблемы характерны самостоятельная остановка крови, покраснение, отечность и неприятный запах изо рта. Профессиональная гигиена и правильный домашний уход улучшают состояние.

    Спонтанное, длительное кровотечение и отсутствие улучшений после лечения требуют внимания. Насторожить должна и кровь дольше 20 минут после удаления зуба или небольшого вмешательства, особенно на фоне беспричинных синяков, частых носовых кровотечений, обильных менструаций или необъяснимой слабости. Эти признаки не означают однозначно тяжелое заболевание, но требуют обследования.

    При нетипичной кровоточивости Сидоркович посоветовала сдать общий анализ крови с тромбоцитами и коагулограмму. При отклонениях врач направит к терапевту или гематологу.

    Хроническое воспаление десен повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, ухудшает контроль диабета и влияет на течение беременности.

    Читайте также

    Пульмонолог рассказал, кто чаще других болеет пневмонией

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Запрещено даже брать». Онколог рассказал, за чей счет в России лечат рак

    В России испытали клипсу для снижения аппетита

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Врач развеяла один из главных мифов о гипертонии

    Хирург Сойнов рассказал об учащении случаев рака груди у женщин моложе 50 лет

    Фейк: туристы массово заражаются неизвестным вирусом во Вьетнаме

    сгенерировано с помощью ИИ

    Россиянам назвали способ «откатить» старение организма

    ВОЗ сообщила о распространяющемся в мире новом штамме COVID-19

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Психолог рассказал, что походы в кино и театры способны снизить риск развития депрессии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Я категорически против». Врач рассказал об опасных последствиях лечения насморка соком каланхоэ

    Назван один из главных рисков для долголетия

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Голикова раскрыла число случаев медицинской реабилитации за счет средств ОМС