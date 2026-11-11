Гастроэнтеролог Кашух предупредила о вреде домашних чисток печени

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что здоровому человеку не нужны специальные программы избавления печени от токсинов. Диеты на соках, травах и биологически активных добавках могут навредить, сообщает RT .

Врач объяснила: печень не засоряется, как фильтр. Ее клетки непрерывно перерабатывают лекарства, алкоголь и другие вещества в водорастворимые соединения. Затем организм выводит их с мочой и желчью.

По словам Кашух, улучшение самочувствия после «чисток» может быть связано с отказом от алкоголя и переедания, а также с налаживанием режима питания.

Слабительные грозят обезвоживанием и потерей электролитов. Резкое ограничение калорий и несбалансированный рацион могут нарушить работу кишечника, ослабить иммунитет и усугубить дефицит витаминов и минералов. Бесконтрольный прием растительных добавок способен повредить печень и усилить побочные эффекты лекарств.

Поддержать здоровье органа помогают коррекция питания и посильные физические нагрузки. При усталости, тошноте или дискомфорте в животе врач посоветовала пройти обследование. Пожелтение кожи или белков глаз, потемнение мочи и заметное осветление стула требуют скорейшего обращения к врачу.