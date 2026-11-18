Эпилептолог Янг назвал признаки приступа без судорог
Внезапное молчание и неподвижный взгляд могут указывать на эпилептический приступ. Судороги при этом бывают не всегда, рассказал эпилептолог клиники UCR Health Генри Янг, сообщает газета «Известия».
При фокальных приступах человек может часто моргать или повторять движения, например перебирать край одежды. Иногда сознание сохраняется, а единственным проявлением становится дежавю или запах, которого окружающие не чувствуют. Краткое замирание бывает и при абсансах — приступах с внезапным нарушением сознания.
При падении человеку нужно помочь опуститься на пол, убрать опасные предметы и подложить мягкое под голову. Нельзя удерживать конечности, разжимать челюсти и класть что-либо в рот. После судорог нужно проверить дыхание. Если оно нормальное, но сознание не вернулось, человека поворачивают на бок.
При судорогах с потерей сознания Минздрав рекомендует звонить 103 или 112. Срочная помощь нужна также при первом приступе, длительности от пяти минут или повторении до восстановления сознания.