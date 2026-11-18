Внезапное молчание и неподвижный взгляд могут указывать на эпилептический приступ. Судороги при этом бывают не всегда, рассказал эпилептолог клиники UCR Health Генри Янг, сообщает газета «Известия» .

При фокальных приступах человек может часто моргать или повторять движения, например перебирать край одежды. Иногда сознание сохраняется, а единственным проявлением становится дежавю или запах, которого окружающие не чувствуют. Краткое замирание бывает и при абсансах — приступах с внезапным нарушением сознания.

При падении человеку нужно помочь опуститься на пол, убрать опасные предметы и подложить мягкое под голову. Нельзя удерживать конечности, разжимать челюсти и класть что-либо в рот. После судорог нужно проверить дыхание. Если оно нормальное, но сознание не вернулось, человека поворачивают на бок.

При судорогах с потерей сознания Минздрав рекомендует звонить 103 или 112. Срочная помощь нужна также при первом приступе, длительности от пяти минут или повторении до восстановления сознания.