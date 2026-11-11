Доктор Пшеничная предупредила, что грипп может поражать сердце, почки и головной мозг

Основной удар вируса гриппа приходится на легкие, однако инфекция способна поражать сердце, почки и головной мозг. Об этом сайту Pravda.Ru сообщила доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, первичная вирусная пневмония развивается за 12–36 часов и ведет к острой дыхательной недостаточности. Вторичная бактериальная форма способна возникнуть как вторая волна заболевания после временного улучшения самочувствия, отметило ИА «ПензаПресс».

Кроме того, вирус может вызвать миокардит, тяжелые отиты и синуситы с риском потери слуха, нарушения в работе почек, а также энцефалит — острое воспаление мозга, требующее экстренной реанимации.

Наибольшую опасность инфекция представляет для детей раннего возраста, людей старше 65 лет, беременных женщин и пациентов с хроническими болезнями. В качестве главной меры защиты эксперт выделила своевременную вакцинацию.