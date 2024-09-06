Диетолог Писарева: быстрые каши не содержат в своем составе никаких питательных веществ
Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом» рассказала, что быстрые каши являются не самым лучшим вариантом завтрака, поскольку не содержат в своем составе никаких питательных веществ.
Производители добавляют в такой продукт много сахара и вкусовых добавок, пояснила медик.
«Только цельнозерновые каши содержат в себе все необходимые микроэлементы. Например, витамины группы B, которые очень нужны для нервной системы», — сказала она.
Лучше всего использовать на завтрак цельнозерновую крупу, посоветовала Писарева.
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