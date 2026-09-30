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    «Ай, Моська!» В посольстве ответили президенту Австрии, назвавшему Россию карликом

    В посольстве России ответили президенту Австрии цитатой из басни Крылова

    IMAGO/Andreas Stroh
    Фото: IMAGO/Andreas Stroh/www.globallookpress.com

    Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уже не раз допускал неуместные выпады в сторону России. Об этом заявила пресс-служба российского посольства в Вене.

    Дипломаты напомнили, что австрийский президент на инвестиционном форуме 14 сентября назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Они подчеркнули, что подобные заявления не делают чести лидеру страны, суверенитет и независимость которой гарантировала Российская Федерация как правопреемница СССР.

    В посольстве отметили, что Ван дер Беллен неоднократно неуклюже и невпопад комментировал вопросы международной политики, пытаясь привлечь к себе внимание.

    «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!» — описала пресс-служба действия главы Австрии цитатой из басни Ивана Крылова.

    Посол России в Вене Андрей Грозов приступил к обязанностям в начале 2026 года.

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