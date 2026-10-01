Захарова рассказала о нагнетании апокалиптических настроений в Европе
Населению стран Западной Европы ежедневно транслируют сообщения о потенциальном конфликте с Россией. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».
Дипломат отметила, что на Западе намеренно разжигают напряженность.
«Любые апокалиптические сценарии рассматриваются не с точки зрения конца света, а именно с точки зрения возможного развития событий. То есть людей готовят», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД напомнила, как пропагандировали русофобию на Украине, в том числе запрещая российских писателей. Сейчас подобное «зомбирование», пусть и в иных формах, происходит в странах Европы, добавила она.
Ранее Захарова объяснила, почему Канье Уэсту не место в России. Рэпер годами прославлял нацизм и Гитлера.