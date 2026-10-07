Депутат Мицуркин назвал социально-экономический кризис корнем проблемы во Франции, из-за которого возникают митинги

Во Франции арестованы более шести тысяч протестующих, заявил член партии «Национальное объединение», переводчик Дмитрий Мицуркин. Об этом он рассказал в беседе с Zvezdanews .

По его словам, власти никак не реагируют на происходящее и не собираются принимать меры. Причиной массовых акций Мицуркин назвал глубокий социально-экономический кризис в стране.

«Франция до 1990-х годов жила в состоянии экономического роста, и люди были уверены в завтрашнем дне. А сейчас уверенности в завтрашнем дне нет. Чем больше обсуждаются сгоревшие помойки или арестованные люди, тем меньше обсуждается корень проблемы, которая основывается на базе глубокого социально-экономического кризиса, который есть во Франции», — отметил переводчик.

Он добавил, что раньше зарплата учителя была в два-три раза выше, чем сейчас. Сейчас педагог получает зарплату работника супермаркета плюс 20%, из-за чего люди «не рвутся на эту работу».

По словам Мицуркина, молодежь чувствует, что ее будущее не обеспечено, с ней солидарны учителя и их родители. Он также рассказал о людях в черных балаклавах, которые, как он утверждает, еще больше разжигают протесты и присоединяются к любой манифестации ради кражи кросовок, велосипедов и мотоциклов.

Ранее стало известно, что с начала протестного движения пострадали 215 учеников. Массовые акции протеста назвали «черным вторником».