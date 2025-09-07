Почти половина французов поддержали протесты против жесткой экономии

Почти половина французов поддерживает протесты против жесткой экономии, которые запланированы на 10 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса от компании Ipsos и инженерной школы CESI для газеты Tribune Dimanche.

Масштабные протесты под лозунгом «Заблокируем все» запланированы во Франции на 10 сентября. По данным внутренней разведки, в акциях могут участвовать до 100 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.

Опрос показал, что 46% французов одобряют протесты, 28% — нет, а 26% остаются к ним безразличны.

Большинство сторонников левых партий поддержали протесты. Это «Непокорившаяся Франция» (73% «за»), «Экологисты» (67%), социалисты (61%) и даже правая партия «Национальное объединение» (58%). В то же время сторонники центрального блока партий во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, включая «Возрождение» и его союзников, в большинстве своем против протестов (73% «против»). С ними солидарны правые «Республиканцы» (57%).

Онлайн-опрос провели среди тысячи французов возрастом от 18 лет в период с 3 по 4 сентября.

Ранее масштабные протесты против «военной экономики» и «геноцида в Палестине» прошли во Франции в июне. Демонстранты заполнили улицы и направились к месту проведения авиасалона Ле-Бурже. Депутат Национального собрания от левой партии «Непокорившаяся Франция» Эрик Кокрель призвал французское правительство разорвать оружейные контракты с Израилем.