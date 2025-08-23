Париж в ярости. Позиция Макрона по Украине привела к скандалу в Евросоюзе
Франция вызвала посла Италии после заявлений Матео Сальвини о Макроне
Франция вызвала итальянского посла Эмануэлу Д’Алессандро после резких слов вице-премьера Италии Матео Сальвини в адрес президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщило Agence France Presse.
Гнев Пятой республики вызывала реакция Сальвини на позицию Макрона по Украине. Политика на брифинге спросили, идет ли речь об отправке на украинскую территорию итальянских войск.
«Макрон может сам надеть каску и взять в руки винтовку и поехать», — ответил вице-премьер Италии.
Его высказывание вызвало резкий протест Парижа, который назвал эти слова неприемлемыми и несовместимыми с атмосферой доверия между двумя странами.
Это уже не первая атака Сальвини на французского лидера. В марте он называл Макрона «сумасшедшим», обвиняя его в том, что он втягивает Европу в вооруженный конфликт с Россией.
Франция и Великобритания возглавили так называемую «коалицию желающих» стран, которые оказывают поддержку Украине. Два этих государства обсуждают возможность отправки войск в качестве сил безопасности.
В миротворческой миссии может принять участие и Турция.