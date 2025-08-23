Париж в ярости. Позиция Макрона по Украине привела к скандалу в Евросоюзе

Франция вызвала посла Италии после заявлений Матео Сальвини о Макроне

Франция вызвала итальянского посла Эмануэлу Д’Алессандро после резких слов вице-премьера Италии Матео Сальвини в адрес президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщило Agence France Presse .

Гнев Пятой республики вызывала реакция Сальвини на позицию Макрона по Украине. Политика на брифинге спросили, идет ли речь об отправке на украинскую территорию итальянских войск.

«Макрон может сам надеть каску и взять в руки винтовку и поехать», — ответил вице-премьер Италии.

Его высказывание вызвало резкий протест Парижа, который назвал эти слова неприемлемыми и несовместимыми с атмосферой доверия между двумя странами.

Это уже не первая атака Сальвини на французского лидера. В марте он называл Макрона «сумасшедшим», обвиняя его в том, что он втягивает Европу в вооруженный конфликт с Россией.

Франция и Великобритания возглавили так называемую «коалицию желающих» стран, которые оказывают поддержку Украине. Два этих государства обсуждают возможность отправки войск в качестве сил безопасности.

В миротворческой миссии может принять участие и Турция.