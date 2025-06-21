Тысячи французов вышли на митинг

Масштабные протесты против «военной экономики» и «геноцида в Палестине» прошли во Франции. Демонстранты заполнили улицы и направились к месту проведения авиасалона Ле-Бурже, сообщило агентство Agence France-Presse.

«Несколько тысяч человек днем 21 июня вышли на демонстрацию с транспарантами против „военной экономики“ и „бизнеса смерти“, отправившись из Бобиньи в направлении авиасалона Ле-Бурже», — отметили в сообщении.

По данным издания, митингующие выступали в поддержку протестов против авиасалона на этих выходных. Депутат Национального собрания от левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Эрик Кокрель потребовал, чтобы французские власти прекратили оружейные контракты с Израилем.

Ранее жители Дании устроили массовые протесты, выступив против военного соглашения с США по открытию баз для противодействия России. Датчан возмутил тот факт, что документ предоставляет американской армии неограниченные полномочия.