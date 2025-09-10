«Заблокируем все». Почему Франция снова в огне и что Макрону делать с бунтующим народом

Массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все» охватили Францию. Население недовольно разработанными властями мерами жесткой экономии. Манифестанты перекрывают дороги, сталкиваются с полицейскими и жгут костры. Чем обусловлены беспорядки и как их остановить, разобрался 360.ru.

Люди протестуют против Макрона? Политтехнолог, публицист и политолог Павел Дубравский отметил, что протестная культура во Франции превратилась в устоявшееся явление, которое принимает разные формы. «Чаще всего действительно доходит до такого радикального формата. Но для Франции это считается частью политической культуры», — сказал он. По словам специалиста, причиной протестов стал глава государства Эммануэль Макрон и кризис, который сложился вокруг его власти. Например, полная смена правительства произошла потому, что предыдущие политики не справились с задачами, стоящими перед государством, в том числе с ограничением нелегальной миграции и экономическими проблемами. «Ничего из этого не было решено. А еще год назад были проведены досрочные выборы во Франции, и мы видели, как и насколько Макрон старался сделать так, чтобы, например, правоконсервативные партии или партия Марин Ле Пен получили как можно меньше мест», — сказал эксперт.

Фото: Sandrine Thesillat / www.globallookpress.com

Чем Макрон провинился перед народом? По его словам, Макрон пошел на союз с левыми коммунистическими партиями, хотя они не переносят друг друга. Несмотря на это, политики объединились, чтобы не допустить победы Ле Пен. Им это удалось — кандидатов даже снимали с выборов, чтобы в округах левые и макронисты не делили голоса. «Это выглядело для избирателей ужасно: только представьте, вы голосовали в первом туре за одного кандидата, а во втором он снимается, лишь бы не победил какой-то третий», — сказал Дубравский. Совокупность этих факторов, по мнению собеседника 360.ru, наложилась на французского избирателя, народ недоволен, и начались протесты. Кроме того, Макрон не дает ответов касательно своих дальнейших действий. У него даже нет ярких конкурентов, кроме Ле Пен, которая пока не может участвовать в выборах по решению суда.

Фото: Telmo Pinto / www.globallookpress.com

Как прекратить протесты во Франции? Дубравский отметил, что для исправления ситуации Макрону следует распустить парламент и заново объявить выборы. Но, скорее всего, сейчас президент откладывает такое решение или даже пытается избежать его. Эксперт подчеркнул, что новый глава правительства представлен в роли переговорщика, который должен вести диалог со всеми политическими силами и проводить реформы. Но возникает вопрос: что происходило до этого? Предыдущего премьера позиционировали аналогично — как человека, способного взаимодействовать и с левыми, и с правыми, и с центристами, однако результаты оказались неубедительными. «В идеале, конечно, надо менять законодательную власть. Почему? Потому что мы видим, что по опросам партия Ле Пен гораздо популярнее, чем та же партия Макрона. Поэтому, я бы сказал, в идеале это решение могло бы смягчить запрос общества», — объяснил публицист. Он отметил, что всегда легче переводить негатив в выборы. Все начнут думать о том, кто избирается, у кого какие шансы и прочее. В этом же случае можно переложить часть ответственности на парламент.