Студенткам до 25 лет в Карелии будут платить по 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Власти Карелии приняли закон о выплатах студенткам до 25 лет за рождение ребенка

В Карелии студенткам в возрасте до 25 лет при рождении ребенка будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Депутаты приняли такой закон на заседании парламента республики, сообщили РБК в пресс-службе законодательного органа.

На реализацию этой меры в бюджет необходимо заложить около 5,4 миллиона рублей. Депутаты сделали такой расчет из числа студенток до 25 лет, которые стали мамами в 2023 году.

«Если в следующем году студенток-рожениц будет больше, все они получат полагающуюся выплату», — уточнили законодатели.

Единовременные выплаты введут с 1 января 2025 года. Авторами идеи выступили глава Карелии Артур Парфенчиков, депутаты от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

В Минпросвещения предложили учредить именные стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц для студентов педагогических вузов. Претендовать на выплаты смогут учащиеся, которые проявили особые успехи.