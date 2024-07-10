Стипендии в размере 15 тысяч рублей предложили ввести для учащихся педвузов

В Минпросвещения предложили учредить именные стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц для студентов педагогических вузов и специальностей. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Претендовать на выплаты будут учащиеся второго и последующих курсов бакалавриата и магистратуры, которые проявили особые успехи. Всего предлагается ввести по 10 стипендий для специальностей по русскому и иностранным языкам, литературе и другим направлениям.

Отмечается, что выплаты могут учредить с 1 сентября 2025 года.

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