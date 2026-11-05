Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером предстоящую встречу в Абу-Даби

Подготовка к встрече представителей России, США и Украины стала основной темой телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ТСН.

Собеседники также обсудили работу технических групп Украины, США и Европы после общения в Брюсселе.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о подготовке нового раунда переговоров России, США и Украины. Стороны обсудят урегулирование конфликта и возобновление прямого диалога Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона. Первую встречу запланировали на 10–11 ноября в Абу-Даби.