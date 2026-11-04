Вопрос о деньгах для Украины поставил Мерца в неловкое положение

Мерц ушел от ответа на вопрос об увеличении помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог ответить, за счет каких средств страна намерена нарастить помощь Украине. Неловкая ситуация произошла на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, которую транслировал Sky News .

На встрече он повторил обещание продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Германия, по словам Мерца, окажет дополнительную помощь, в том числе в обеспечении энергоресурсами.

Когда журналисты попросили канцлера уточнить, какие дополнительные меры правительство Германии готово предпринять для увеличения поддержки Украины, политик замялся. Вместо прямого ответа он напомнил, что страна уже является крупным спонсором.

«Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», — сказал канцлер.

Ранее Мерц жаловался на экономический упадок Германии. Он призвал провести реформы.