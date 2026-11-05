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    Зеленский допустил проведение онлайн-выборов на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Выборы президента Украины, отложенные из-за военного положения, могут пройти в онлайн-формате. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    «Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения», — сказал он.

    Президентский срок Зеленского истек 20 мая 2024 года, с тех пор неоднократно звучали призывы провести выборы. Сделать это требовал в том числе президент США Дональд Трамп. Россия подтвердила готовность не наносить удары в день голосования.

    Зеленский же настаивал на 60-дневном перемирии для организации электорального процесса. Сенатор Константин Косачев обвинил его в избегании выборов ради удержания власти.

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