Зеленский допустил проведение онлайн-выборов на Украине

Выборы президента Украины, отложенные из-за военного положения, могут пройти в онлайн-формате. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения», — сказал он.

Президентский срок Зеленского истек 20 мая 2024 года, с тех пор неоднократно звучали призывы провести выборы. Сделать это требовал в том числе президент США Дональд Трамп. Россия подтвердила готовность не наносить удары в день голосования.

Зеленский же настаивал на 60-дневном перемирии для организации электорального процесса. Сенатор Константин Косачев обвинил его в избегании выборов ради удержания власти.