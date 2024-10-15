Владимир Путин обновил состав Совета при президенте по культуре и искусству. Указ опубликовали на сайте правовой информации.
Президент включил в состав совета гендиректора Первого канала Константина Эрнста, худрука и директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского, писателя Захара Прилепина и главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву. Карен Шахназаров продолжит быть заместителем Путина во главе совета, на должности секретаря, как и раньше, будет работать помощник главы государства Владимир Мединский.
В начале октября президент назначил своим полпредом в Уральском федеральном округе председателя Народного совета ДНР Артема Жогу. Владимир Путин назвал Урал промышленным регионом.
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