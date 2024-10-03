Путин назначил нового полпреда в Уральском федеральном округе
Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
Новым полномочный представителем президента в Уральском федеральном округе стал председатель Народного совета ДНР Артем Жога. Указ подписал Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Указ № 841 датирован 2 октября, он вступил в силу в этот же день.
Владимир Путин назвал работу полпреда в Уральском федеральном округе большой и важной.
«Урал — это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточенно. И конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе», — отметил президент.
Жога в ответ назвал себя солдатом и добавил, что будет служить Родине там, где это потребуется.
«Поэтому я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи. Я солдат, в первую очередь», — ответил он.
В феврале Жога попал под санкции Евросоюза. Имя главы парламента ДНР оказалось в списке 13-го пакета ограничений ЕС.