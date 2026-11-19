Американский президент Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС дважды повторил, что рад его видеть. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Рад вас видеть. Рад вас видеть», — сказал глава Соединенных Штатов.

Он также поприветствовал российского коллегу крепким рукопожатием и что-то сказал ему на ухо.

Двусторонняя встреча Трампа и Путина прошла в Центре международных обменов в Шэньчжэне. Перед ней оба лидера приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС.

Ранее стало известно, что американский президент назвал главу России своим другом. Он подчеркнул, что у него сложились отличные отношения с Путиным.