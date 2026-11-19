Трамп дважды заявил, что рад видеть Путина на встрече с ним на полях АТЭС
Американский президент Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС дважды повторил, что рад его видеть. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Рад вас видеть. Рад вас видеть», — сказал глава Соединенных Штатов.
Он также поприветствовал российского коллегу крепким рукопожатием и что-то сказал ему на ухо.
Двусторонняя встреча Трампа и Путина прошла в Центре международных обменов в Шэньчжэне. Перед ней оба лидера приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС.
Ранее стало известно, что американский президент назвал главу России своим другом. Он подчеркнул, что у него сложились отличные отношения с Путиным.