Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Qilin Mountain Villa

Трехсторонняя встреча российского президента Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина пройдет на северо-западе Шэньчжэня. Об этом сообщил RT.

Местом проведения станет пятизвездочный курорт Qilin Mountain Villa. Встреча начнется 19 ноября в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому).

Контакт лидеров трех государств на полях саммита АТЭС станет первым в таком формате.

Ранее состоялась двусторонняя встреча президентов России и США Путина и Трампа. Ее центральной темой стал вопрос урегулирования украинского кризиса.

Перед встречей Трамп дважды заявил, что рад видеть Путина. Также американский лидер назвал российского коллегу своим другом.