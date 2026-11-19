Стало известно, где пройдет трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Qilin Mountain Villa
Трехсторонняя встреча российского президента Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина пройдет на северо-западе Шэньчжэня. Об этом сообщил RT.
Местом проведения станет пятизвездочный курорт Qilin Mountain Villa. Встреча начнется 19 ноября в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому).
Контакт лидеров трех государств на полях саммита АТЭС станет первым в таком формате.
Ранее состоялась двусторонняя встреча президентов России и США Путина и Трампа. Ее центральной темой стал вопрос урегулирования украинского кризиса.
Перед встречей Трамп дважды заявил, что рад видеть Путина. Также американский лидер назвал российского коллегу своим другом.