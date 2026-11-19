Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла хорошо. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«В целом хорошо», — заявил Песков, комментируя встречу лидеров двух стран.

Он отметил, что встреча была не очень долгой, но определенные вопросы на ней все равно подняли.

Президенты встретились 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первые полноформатные переговоры Путина и Трампа после саммита в Анкоридже, прошедшего в августе 2025 года. При встрече с президентом России глава Белого дома назвал его своим другом и дважды заявил, что рад видеть.

Путин приехал в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Местные жители приветствовали кортеж российского лидера у гостиницы.