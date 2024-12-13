Прокурор Москвы проверил условия содержания в СИЗО-6

Прокурор Москвы Максим Жук проверил соблюдение требований законодательства по содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в столичном СИЗО № 6. Информацию о проверке разместили на официальном сайте надзорного ведомства.

Жук проверил соблюдение прав и законных интересов фигурантов, в том числе несовершеннолетних, беременных и женщин, имеющих детей. В числе проверяющих также были зампрокурора Виктор Малюков, начальник ГУФСИН по Москве Сергей Мороз, начальник следственного изолятора Евгений Добров, а также специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве.

Прокурор проверил карцеры, режимные корпуса, хозяйственные помещения, пищеблок и медицинскую часть.

«Выявлены отдельные нарушения требований режима, содержания под стражей, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых», — отметили в ведомстве.

Ранее к начальнику столичного УФСИН Сергею Морозу обратился экс-глава Московского департамента культуры Александр Кибовский с просьбой обеспечить изолятор новыми учебниками истории.