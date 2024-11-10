ФСИН попросили обеспечить СИЗО новыми учебниками по истории

Находящимся в СИЗО заключенным нужно предоставить для изучения новые учебники по истории России. С такой инициативой к начальнику столичного УФСИН Сергею Морозу обратился экс-глава Московского департамента культуры Александр Кибовский, сообщил «Коммерсант».

«Знакомство с новыми учебниками существенно поможет самообразованию заблуждающихся», — заявил он.

Кибовский объяснил необходимость обеспечить заключенных новыми учебниками тем, что с недавних времен им предлагают подписать контракт с Минобороны, чтобы поехать в зону специальной военной операции. По словам экс-чиновника, у многих арестованных наблюдается ошибочный взгляд на историю современной России. Кибовский связал этот феномен с получением информации из недостоверных источников в интернете.

Директор СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что в новые учебники по истории для вузов добавят разделы по событиям «Русской весны» и СВО.