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    Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в Туркмении в узком составе

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин вместе с другими лидерами стран СНГ принимает участие в Совете глав государств Содружества. Саммит проходит в туркменской курортной зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря.

    Заседание открыл президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В нем также приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Встреча прошла в узком составе, который позже расширится. Впервые к лидерам стран СНГ присоединится президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Планируется, что итогом саммита станет совместное заявление глав государств, в котором дадут оценку работе за последние 35 лет и обозначат дальнейшие перспективы.

    Ранее стало известно, чем угостили Путина во время торжественного приема в Туркмении.