СНГ готовится к новому этапу. Что изменится после саммита в Туркменистане

Саммит СНГ в Туркменистане завершился принятием совместного заявления о дальнейшем развитии Содружества. За 35 лет организация прошла путь от объединения бывших советских республик до площадки для экономического и политического сотрудничества. О том, как появилось СНГ, чего добилось за эти годы и какие цели поставило на будущее, — в материале 360.ru.

Что обсудили на саммите СНГ в Туркменистане

Приуроченный к 35-летию создания Содружества Независимых Государств саммит лидеров стран — участниц объединения прошел в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия в Туркменистане в минувшую пятницу, 9 октября. Главными темами переговоров стали экономика, торговля, транспорт, безопасность и развитие новых технологий. Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот России с государствами СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, однако сохраняющиеся ограничения по-прежнему мешают развитию торговли.

Фото: РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что действующие программы СНГ «являются отраслевыми и зачастую не коррелируют между собой». Он предложил разработать стратегию развития Содружества до 2035 года. Отдельное внимание уделили международным транспортным коридорам, железнодорожным и автомобильным маршрутам между Европой и Азией. По итогам встречи 2029 год объявили Годом транспортной связанности СНГ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать совместный контактный центр для борьбы с трансграничным мошенничеством. Участники также обсудили противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков, сотрудничество в образовании, культуре и социальной сфере. 2028 год объявили Годом социального развития и качества жизни. В расширенном заседании принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Всего по итогам саммита приняли 15 документов, включая совместное заявление к 35-летию СНГ. В 2027 году председательство в Содружестве перейдет к Узбекистану.

Как появилось и как менялось СНГ

Содружество Независимых Государств появилось в декабре 1991 года, после того как руководители России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения, объявив о прекращении существования СССР и создании СНГ. Спустя две недели, 21 декабря, к соглашению присоединились еще восемь бывших советских республик.

Фото: РИА «Новости»

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru напомнил, что руководители республик стремились сохранить связи между государствами, которые десятилетиями составляли единое целое. «Главы советских республик, принимая решение о переходе в самостоятельное историческое плавание, не хотели полного расставания, не хотели оставить просто пепелище бывшего общего очага. И было принято решение о создании Содружества, которое призвано было служить таким общим домом — клубом глав государств», — рассказал он. Главным органом организации стал Совет глав государств, на заседаниях которого лидеры обсуждают общие проблемы и согласовывают действия. Но, по словам Станкевича, не менее важны и неформальные отношения. «Общение сначала идет на формальном межгосударственном уровне, а потом переходит на неформальный человеческий уровень. Без галстуков и телекамер лидеры еще и беседуют почти по-семейному. И оба эти формата общения невероятно важны», — подчеркнул политолог. За 35 лет СНГ пережило немало испытаний, однако сохранилось как площадка для диалога. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов признался 360.ru, что еще недавно сомневался в перспективах организации.

Фото: РИА «Новости»

«Я в последнее время очень скептически относился [к СНГ], потому что не было никаких позитивных прорывов. Но последний саммит говорит о том, что организация есть, будет существовать и развиваться», — отметил он. Станкевич отметил что даже без юридически обязывающих документов встречи приносят результаты: достигнутые договоренности впоследствии закрепляются нормативными актами. А общее историческое наследие, по его мнению, останется важным и после смены поколений политиков. «После распада Советского Союза остался такой совместный цивилизационный очаг. И наследники советского периода не желают, чтобы этот важный совместный цивилизационный капитал просто ушел в песок истории. Они хотят сохранять это наследие», — заключил он.

Зачем СНГ новая стратегия?

Несмотря на развитие взаимной торговли, странам СНГ еще предстоит устранить ряд экономических барьеров. Как объяснил Сергей Станкевич, большая часть таможенных ограничений уже сглажена, но остаются разночтения в налогообложении и регулировании коммерческих отношений. «Есть необходимость еще согласовать определенные разночтения в налогообложении и регулировании коммерческих отношений. Эта работа не будет мгновенно завершена. Здесь надо тщательно работать с деталями», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Более серьезные разногласия возникают при взаимодействии с внешними рынками. Страны ввозят товары из-за пределов СНГ, после чего те могут перемещаться между участниками с минимальными ограничениями. Это порой вызывает несовпадение коммерческих интересов. Станкевич подчеркнул, что это рабочие проблемы, которые вполне можно преодолеть Предложение Токаева разработать стратегию до 2035 года политолог оценил положительно. По его словам, прежние договоренности необходимо пересматривать вслед за изменениями в мировой экономике и технологиях. «Все, что развивается, нужно периодически пересматривать. Хуже было бы, если бы какие-то нормы, установленные 30 лет назад, сохранялись неизменными еще сто лет. Это было бы признаком застоя», — объяснил он. Станкевич отметил, что новые правила должны учитывать развитие искусственного интеллекта, цифровых денег и криптовалют, а также перемены в энергетике и международных финансах.

Главные проекты СНГ

Одним из наиболее успешных направлений сотрудничества стран СНГ стала атомная энергетика, отметил Станкевич. Он подчеркнул, что Россия построила и ввела в эксплуатацию Белорусскую АЭС, а Росатом договорился о строительстве первой атомной станции в Казахстане. Такой же проект готовится к реализации в Узбекистане.

Фото: РИА «Новости»

«Самая наглядная и успешная сфера, где мы быстро продвигаемся, — это атомная энергетика. Но есть успехи и в нефтегазовой энергетике. Россия становится ключевым стратегическим партнером в энергообеспечении других государств — участников СНГ», — рассказал политолог. Еще одно перспективное направление — международные транспортные коридоры. Их развитие требует длительных работ и согласований между государствами. Станкевич выделил два крупных маршрута. Первый — Север — Юг, соединяющий Россию через Каспийское море и Иран с Индийским океаном. В нем заинтересованы Казахстан, Туркменистан, другие страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Второй — Восток — Запад — из Казахстана через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию к европейским рынкам. «Это очень важный и потенциально прибыльный для всех международный транспортный коридор. Нужно согласовать и ускорить его развитие, чтобы здесь не было внутренних противоречий. Это важнейшее направление на ближайшие годы», — подчеркнул Станкевич. Евгений Михайлов также назвал развитие транспортных маршрутов одной из важнейших задач Содружества, потому что они укрепляют экономическую самостоятельность государств и расширяют торговлю.

Фото: РИА «Новости»

«Не будет нормальных дорог, не будет нормального сообщения — не будет развития экономики», — объяснил он. Особое значение эксперт придал коридору Север — Юг, в развитии которого участвуют Россия, Иран, Индия, Азербайджан и Туркменистан. На фоне конфликтов на Ближнем Востоке и ограничений традиционных маршрутов альтернативные пути приобретают дополнительную актуальность.

Какое будущее ждет СНГ

Одним из главных факторов сохранения СНГ Евгений Михайлов назвал роль России. По его мнению, Москва выступает инициатором совместных проектов и убеждает партнеров расширять сотрудничество. «Россия смогла дипломатией, путем своего влияния сохранить эту организацию и добавить ей свежей крови», — отметил он. При этом, по оценке Михайлова, на постсоветском пространстве усиливается конкуренция за влияние. Китай расширяет присутствие в Центральной Азии, а Турция стремится укрепить позиции в тюркоязычных государствах и на Южном Кавказе. В таких условиях России необходимо предлагать партнерам взаимовыгодные проекты.

Фото: РИА «Новости»