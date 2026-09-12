В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит «Большой двадцатки»

Ушаков: возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась

Вопрос участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите «Группы двадцати» в США пока не обсуждался. Об этом «Известиям» сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, подготовка к встрече глав государств в настоящее время продолжается на экспертном уровне. Российские специалисты также участвуют в работе над документами предстоящего саммита.

«Всех пригласили, по-моему, кроме ЮАР. Но вопрос не обсуждался. У нас работа ведется на уровне экспертов, постоянно работают и над документами саммита, все идет как обычно», — объяснил Ушаков.

Помощник президента добавил, что российская сторона взаимодействует с США. Он напомнил, что Путин недавно проводил телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, главы государств продемонстрировали конструктивный и доброжелательный настрой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона примет эффективное участие в саммите G20 в Майами.