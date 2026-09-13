В Кремле объяснили позицию России по украинскому урегулированию

Россия не ужесточала позицию по вопросу украинского урегулирования, требования остались прежними. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Просто мы бы хотели, чтобы эти требования были выполнены», — подчеркнул он.

Ушаков добавил, что мирный процесс по Украине продолжается. По его словам, переговорный процесс начинается не с нуля.

«Все это [договоренности Анкориджа] составляет суть процесса, который продолжительный и одновременно сложный. Мы надеемся, что рано или поздно приведет к положительному результату», — отметил помощник президента России.

Ранее стало известно, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян заявил о готовности ОАЭ предоставить площадку для мирных переговоров по Украине. Ушаков подчеркивал, что российскую сторону такой вариант устраивает, так как в этом городе трехсторонние контакты уже проходили раньше.