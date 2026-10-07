Сегодня 01:00 Личный праздник на государственном уровне. Как Путин отпразднует 74-летие Фото: Пресс-служба Кремля Политика

Праздники

Россия

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметит 7 октября 74-летие. Он примет поздравления, не отклоняясь от рабочего графика. Как глава государства встретит день рождения и какие подарки получит — в материале 360.ru.

Программа Путина в день рождения, 7 октября День президента распланирован заранее. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что ожидаются серия международных телефонных разговоров, в первую очередь по случаю дня рождения, и ряд мероприятий, о которых сообщат 7 октября.

День рождения всегда очень-очень личный праздник. И конечно, главное для президента то, что его поздравляют все родные и близкие. Но у президента <…> редко бывает это полностью праздничным днем. Дмитрий Песков Пресс-секретарь Кремля

Первые поздравления уже получены. Еще в сентябре президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Индии заранее поздравил Путина. Накануне администрация получила телеграммы от других иностранных лидеров.

Фото: РИА «Новости»

«Поступили многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина», — сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Подавший в отставку с поста президента Сербии Александар Вучич обратился к российскому коллеге в соцсетях. Он опубликовал обращение в Instagram*.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Я высоко ценю слова поддержки, которые вы недавно адресовали мне лично, а также поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербия и отстаиванию ее интересов в международных организациях», — сказал политик. Подарки Путину на день рождения в 2026 году Жители разных уголков России поздравили президента по-своему. В центре Тулы на Казанской набережной прошел патриотический флешмоб. Около 100 человек подняли государственные флаги и растянули плакаты с поздравлениями. Мастера из Тверской области сделали для президента деревянные гусли ручной работы. Лицевую сторону украсили изображением фамильного древа Путина и видами региона.

Фото: РИА «Новости»

«Тверская земля — родная земля предков Владимира Владимировича, и нам захотелось сделать подарок, который говорит именно об этом. <…> Нам бы очень хотелось вручить инструмент лично», — сказал РИА «Новости» художник Артем Воробьев. Подмосковная пекарня «Машенька», прославившаяся после прямой линии с президентом в 2025 году, запустит специальный сет к его дню рождения. Бизнесмен Денис Максимов сообщил «Газете.ru», что в него войдет выпечка, которую пробовал Путин: пирожки с картошкой и капустой, сочники, ватрушка, слойки с клубникой и вишней, бородинский хлеб, чиабатта.

Фото: РИА «Новости»

«Только будет упакован более экономично — не в корзине, которую мы обычно покупаем. Это будет хороший крафтовый пакет. То есть набор будет приближен к тому, который мы делали для Владимира Владимировича, но упаковка скромнее», — сказал он. В Русском доме на Мадагаскаре откроется выставка ТАСС, приуроченная ко дню рождения президента России. В экспозицию войдет 41 работа, в том числе портреты Путина и кадры знаковых исторических событий.

Как Путин празднует день рождения

Глава государства последние годы старался отмечать праздник непублично. Отвечая на вопросы журналистов, президент призывал к скромности. По его мнению, каждый, независимо от служебного положения, должен проводить день рождения в кругу друзей и близких.

Это мой день рождения, а не национальный праздник, поэтому, мне кажется, преувеличивать значение этого события нескромно. Владимир Путин Президент России

Предыдущий день рождения президент встретил в родном Санкт-Петербурге. Он посетил Петропавловский собор, возложил цветы к усыпальнице Петра I и заслушал доклады командующих группировками войск, а затем вернулся в Москву и провел оперативное совещание с членами Совбеза.

Фото: Пресс-служба Кремля

Среди подарков Путину в 2025 году — две иконы, переданные участниками СВО. Военные брали их в зону боевых действий. Спустя три недели президент навестил дарителей в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. «Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил подарок лично с небольшим опозданием — в декабре. Он привез написанную под заказ известным белорусским художником Владимиром Маслениковым картину с пейзажами Валаама. В 2024 году президент тоже встретил день рождения на службе. Он провел неформальную встречу с иностранными лидерами — участниками Совета глав государств СНГ и принял поздравления по телефону. Команда администрации президента вручила ему открытку с теплыми пожеланиями, а жители Нигера записали рэп-поздравление.

Фото: РИА «Новости»

Президент рассказал журналистам о «посиделках» в 2023 году. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев остались в подмосковной резиденции после церемонии в честь запуска поставок российского газа. «Они остались седьмого числа на обед. Мы с ними втроем посидели. Сообразили на троих», — рассказал Путин. Но так было не всегда. В разные годы президент посещал 7 октября Мариинский театр. В 2015 году Путин отметил день рождения на ледовом корте, забив семь шайб в матче Ночной лиги, в 2018 году посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова и поздравил спортсмена по телефону с победой над Конором Макгрегором.

Фото: Пресс-служба Кремля