Минобороны: ВС России в ночь на 25 ноября поразили предприятие в Сновске

Российские войска ночью атаковали украинские объекты с помощью беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Под удар попало промышленное предприятие в населенном пункте Сновск Черниговской области, где производили комплектующие для беспилотников. Российская армия поразила электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске. Также атаке подверглись два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, задействованных для перевозки вооружения и военной техники.

Помимо этого, военнослужащие ударили по сухогрузу в порту Черноморск. Судно перевозило в республику грузы военного назначения.

В ночь на 24 ноября ВС России выпустили БПЛА на электроподстанции в различных регионах Украины. Целью российских военных стали объекты в городе Винница, селах Оболонье Черниговской области и Ракитное под Ровно.