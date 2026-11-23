Артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении уничтожили около семи пунктов управления и складов БПЛА противника. Об этом заявил старший офицер гаубичной артиллерийской батареи с позывным Леон в беседе с РИА «Новости» .

«За неделю уничтожили порядка семи пунктов управления и складов ударных БПЛА ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области», — сказал он.

По словам Леона, разведывательные беспилотники корректировали поражение целей. Даже если противник укрывался в заранее оборудованных позициях, хватало пары выстрелов, чтобы его достать. Ликвидация вражеских пунктов управления дронами не дает боевикам наносить удары ни по ВС России во время контрбатарейной борьбы, ни по наступающим штурмовым подразделениям.

Ранее российские артиллеристы выполнили более 6000 огневых задач за неделю в зоне СВО — ликвидировали 215 артиллерийских орудий, 15 станций РЭБ, 78 минометов и шесть радиолокационных станций контрбатарейной борьбы противника.