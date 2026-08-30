В Кремле заявили о позитивной динамике ВС России по всем линиям фронта СВО

Российские военные демонстрируют очевидные успехи на всех участках фронта специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Вести» .

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что динамика боевых действий складывается в пользу России.

«Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков называл появившиеся в западных СМИ слухи о возможной эскалации «традиционными страшилками». Он отметил, что специалисты прекрасно понимают значение и последствия динамики в зоне спецоперации.

О продвижении российских военных по всей линии фронта заявлял и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что победа может быть достигнута в обозримом будущем.