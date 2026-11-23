Власти Евросоюза не готовы к двусторонним консультациям с Россией и согласны вести переговоры по Украине только в многостороннем формате, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Об этом сообщил ТАСС .

Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне сообщил, что европейской делегации по дипломатическим каналам предложили приехать в Россию и представить свои позиции по вопросу обеспечения безопасности в регионе.

«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате», — отметила Пинью.

Она повторила утверждение других еврочиновников, что обсуждать архитектуру безопасности можно только после «прекращения огня на Украине» при участии стран НАТО и ЕС.

Ранее Путин объяснил, почему нельзя достичь мира на Украине без обсуждения системы коллективной безопасности в Европе.