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    Песков назвал дату встречи Путина Трампа и Си Цзиньпином в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином состоится 19 ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина пройдут в Шэньчжэне 19 ноября. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», — отметил пресс-секретарь.

    О возможности переговоров в таком формате ранее объявляли все три стороны, однако точное время не называли. Накануне глава Белого дома анонсировал встречу и заявил, что она состоится 19 ноября.

    По словам американского лидера, обсуждение будет сосредоточено в основном на разработке пакта о контроле над ядерными вооружениями.

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