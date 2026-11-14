Песков назвал дату встречи Путина Трампа и Си Цзиньпином в Шэньчжэне

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина пройдут в Шэньчжэне 19 ноября. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», — отметил пресс-секретарь.

О возможности переговоров в таком формате ранее объявляли все три стороны, однако точное время не называли. Накануне глава Белого дома анонсировал встречу и заявил, что она состоится 19 ноября.

По словам американского лидера, обсуждение будет сосредоточено в основном на разработке пакта о контроле над ядерными вооружениями.