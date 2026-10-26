Масленников: притязания НАТО на Балтийское море вызывают опасения у России

Заявления НАТО о том, что после присоединения Финляндии и Швеции Балтика стала внутренним морем альянса, тревожат Россию. Об этом директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил РИА «Новости». РИА «Новости»

«Ситуация в Балтийском море вызывает у нас глубокую озабоченность. НАТО давно говорит о своем желании сделать Балтику внутренним морем альянса», — сказал он.

Евросоюз, по словам дипломата, еще сильнее усложняет ситуацию в регионе. Масленников обратил внимание на милитаризацию Запада.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупредил о готовящемся плане блокады Балтийского моря со стороны Евросоюза и Великобритании. Он также пригрозил НАТО за попытки давления на Калининградскую область.