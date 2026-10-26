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    МИД России обеспокоили рассуждения НАТО о внутреннем море

    Масленников: притязания НАТО на Балтийское море вызывают опасения у России

    Фото: РИА «Новости»

    Заявления НАТО о том, что после присоединения Финляндии и Швеции Балтика стала внутренним морем альянса, тревожат Россию. Об этом директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил РИА «Новости».РИА «Новости»

    «Ситуация в Балтийском море вызывает у нас глубокую озабоченность. НАТО давно говорит о своем желании сделать Балтику внутренним морем альянса», — сказал он.

    Евросоюз, по словам дипломата, еще сильнее усложняет ситуацию в регионе. Масленников обратил внимание на милитаризацию Запада.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупредил о готовящемся плане блокады Балтийского моря со стороны Евросоюза и Великобритании. Он также пригрозил НАТО за попытки давления на Калининградскую область.

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