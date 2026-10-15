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    Посол России отвел претензии Японии насчет поездки делегации из КНР на Итуруп

    Фото: РИА «Новости»

    Посол России в Токио Николай Ноздрев не признал упреки японской стороны, касающиеся визита китайской делегации на Итуруп. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление посольства после состоявшейся 14 октября беседы главы диппредставительства с директором европейского департамента японского МИД Кимитакэ Накамурой.

    «Посол России в Японии решительно отвел претензии Токио по поводу <…> визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп», — указали в заявлении.

    В диппредставительстве процитировали слова посла о том, что практическое сотрудничество и межрегиональные обмены в рамках всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР продолжат планомерно расширяться, в том числе в связи с программами социально-экономического развития российского Дальнего Востока.

    Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что «тщательно рассматривает меры» против России после поездки президента Владимира Путина на Итуруп.

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    Cpl. Timothy Hernandez/Keystone Press Agency/global look press