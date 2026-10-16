Лавров предупредил, что жертвой цветной революции может стать любая страна
Оказаться жертвой подготовленных Западом цветных революций может любое государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ, ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
«Жертвой геополитической экспансии Запада, оркестрируемых Западом цветных революций может оказаться абсолютно любая страна мира, в том числе наши партнеры в Центральной Азии», — подчеркнул глава ведомства.
Дипломат отметил, что Североатлантический альянс пытается диктовать свою волю Азии, и на это необходимо конструктивно ответить. По его словам, НАТО пытается внушить, что вся территория Евразии — его зона ответственности.
Лавров уточнил, что ответ могут предоставить только страны самого региона.
Ранее министр выразил надежду, что представители ЕС примут участие в IV конференции по евразийской безопасности. Мероприятие состоится в Минске 3-4 ноября.