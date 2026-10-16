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    Лавров предупредил, что жертвой цветной революции может стать любая страна

    Фото: РИА «Новости»

    Оказаться жертвой подготовленных Западом цветных революций может любое государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ, ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

    «Жертвой геополитической экспансии Запада, оркестрируемых Западом цветных революций может оказаться абсолютно любая страна мира, в том числе наши партнеры в Центральной Азии», — подчеркнул глава ведомства.

    Дипломат отметил, что Североатлантический альянс пытается диктовать свою волю Азии, и на это необходимо конструктивно ответить. По его словам, НАТО пытается внушить, что вся территория Евразии — его зона ответственности.

    Лавров уточнил, что ответ могут предоставить только страны самого региона.

    Ранее министр выразил надежду, что представители ЕС примут участие в IV конференции по евразийской безопасности. Мероприятие состоится в Минске 3-4 ноября.

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