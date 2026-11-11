Путин назвал диалог в узком формате ОДКБ обстоятельным и продуктивным

Диалог в узком формате ОДКБ получился обстоятельным и продуктивным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости».

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в Кремле 11 ноября под председательством российского лидера.

«Только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что почти по каждому из вопросов члены Совета достигли полного взаимопонимания. Они планируют продолжить совместную работу по противодействию острым вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил работу организации под председательством России в 2026 году. Он назвал уходящий год продуктивным.