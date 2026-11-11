Умер посол России в США Александр Дарчиев

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев скончался 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Дарчиеву было 66 лет.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», — написали коллеги умершего.

В пресс-службе отметили его высочайший профессионализм, напомнили, что блестящий американист работал на одном из самых ответственных внешнеполитических направлений.

Ведомство выразило глубокие и искренние соболезнования семье и друзьям усопшего.

Будущий дипломат родился в 1960 году. Окончил исторический факультет МГУ, девять лет занимался наукой в Институте США и Канады АН СССР.

Затем пошел по стопам отца — советника-посланника посольства России в Венгрии Никиты Дарчиева и в 1992 году поступил на дипломатическую службу. Работал в департаменте Северной Америки и возглавлял его с 2010 по 2014 год, занимал различные должности в посольствах в США и Канаде. Послом в Соединенных Штатах стал в марте 2025 года.