«На счастье». Путин успокоил разбившего бокал с шампанским иностранного гостя
Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами «на счастье»
Иностранный гость на приеме в Адмиралтействе случайно уронил бокал с шампанским. Президент России Владимир Путин успокоил его, рассказав о доброй традиции.
«У нас есть примета, это на счастье», — отреагировал Путин.
Президент остановил военного, который бросился собирать осколки.
Путин собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, а также командующих морскими силами дружественных стран, в том числе из Азербайджана, Вьетнама, Египта.
Во время встречи президент отметил, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру. Путин поблагодарил иностранных военных за приезд на празднование Дня ВМФ.
Главный военно-морской парад страны традиционно прошел в Санкт-Петербурге. В акваторию Невы вышли более 20 судов. Кульминацией торжества станет концерт на Дворцовой площади и праздничный салют.
Парад принял президент Путин. После торжественного мероприятия глава государства открыл памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент располагается в центре города — перед Центральным военно-морским музеем. Затем Путин вместе с патриархом Кириллом приехал в Александро-Невскую лавру.