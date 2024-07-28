«На счастье». Путин успокоил разбившего бокал с шампанским иностранного гостя

Иностранный гость на приеме в Адмиралтействе случайно уронил бокал с шампанским. Президент России Владимир Путин успокоил его, рассказав о доброй традиции.

«У нас есть примета, это на счастье», — отреагировал Путин.

Президент остановил военного, который бросился собирать осколки.

Путин собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, а также командующих морскими силами дружественных стран, в том числе из Азербайджана, Вьетнама, Египта.

Во время встречи президент отметил, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру. Путин поблагодарил иностранных военных за приезд на празднование Дня ВМФ.

Главный военно-морской парад страны традиционно прошел в Санкт-Петербурге. В акваторию Невы вышли более 20 судов. Кульминацией торжества станет концерт на Дворцовой площади и праздничный салют.

Парад принял президент Путин. После торжественного мероприятия глава государства открыл памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент располагается в центре города — перед Центральным военно-морским музеем. Затем Путин вместе с патриархом Кириллом приехал в Александро-Невскую лавру.