Владимир Путин поблагодарил иностранных военных за приезд на празднование Дня ВМФ в Россию и отметил, что их присутствие — это хороший знак. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам президента, участие зарубежных моряков в параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия.

«Если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — сказал Путин на встрече с главами иностранных делегаций.

В параде принимают участие экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. В городе также находятся делегации Кубы, ЮАР и Вьетнама.

Президент поблагодарил их за приезд в Санкт-Петербург в это непростое время и заверил, что россияне «тепло и душевно» относятся к народам этих государств. Ранее 28 июля Владимир Путин открыл главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.