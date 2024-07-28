Путин отдельно поприветствовал зарубежных моряков на параде в Петербурге

Путин в Петербурге поздравил моряков с Днем ВМФ

Президент Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем ВМФ. Верховный главнокомандующий принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну — морскую державу», — сказал Путин.

Отдельно глава государства поприветствовал зарубежных моряков, принимающих участие в параде.

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