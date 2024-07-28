Путин открыл памятник адмиралу Ушакову в центре Петербурга

Президент Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Ушакову в Петербурге

Фото: Пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» с места церемонии.

Глава государства назвал Ушакова выдающимся флотоводцем и напомнил, что тот причислен к лику святых. Судьба адмирала тесно связана с Северной столицей, он начинал службу на кораблях Балтийского флота и впитал заложенные Петром I традиции.

«Доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили все дальнейшее развитие отечественного флота», — заявил Путин на церемонии открытия памятника.

Монумент находится на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем. Высота памятника достигает восьми метров.

Российский лидер принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге 28 июля. Главу государства торжественно встретил оркестр.

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