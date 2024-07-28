Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ и открытия памятника адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге приехал в Александро-Невскую лавру. Об этом сообщил сайт Кремля.

Российский лидер осмотрел храм вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель Русской православной церкви наградил Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени. В пресс-службе опубликовали видео с церемонии и отметили, что эта общецерковная награда входит в перечень высших орденов.

Ранее глава государства принял в Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Вместе с главой Минобороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым он на катере обошел парадные линии кораблей.

После торжественного мероприятия Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент располагается в центре города — на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.

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