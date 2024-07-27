Путин подписал указ о проведении парада и салюта в День ВМФ в Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести 28 июля 2024 года <…> в 22:30 артиллерийский салют», — распорядился глава государства.

Подготовку и проведение парада в День Военно-морского флота глава государства возложил на Минобороны России и другие федеральные органы. Расходы на проведение праздника возьмут из федерального бюджета.

Традиционно главный парад в День Военно-морского флота проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В 2024 году в акваторию Невы выйдут более 20 судов, включая малые ракетные и противолодочные суда, корветы, тральщики, и два корабля из Китая. Кульминацией торжества станет крупный концерт на Дворцовой площади.

Посетить праздник собирается и Владимир Путин. Российский лидер уже вовсю готовится к мероприятию.

Традиционно в День ВМФ проводят различные памятные мероприятия, а также мастер-классы, выставки, конкурсы и викторины, сообщил сайт kp.ru. Обязательно организуют встречи ветеранов.

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