Репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге провели под дождем

Петербург продолжает активно готовиться к проведению праздничных мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота, который отметят на 28 июля. Об этом сообщило СМИ.

Недавняя репетиция парада прошла в сложных погодных условиях, потому что сопровождалась очень сильным дождем и ветром.

День ВМФ является памятным событием, его установили указом президента России 31 мая 2006 года. Его отмечают каждый год в последнее воскресенье июля. В предстоящем параде будут участвовать более 20 кораблей, включая малые ракетные и противолодочные суда, корветы, тральщики, а также сторожевой корабль «Сочи». Также зрители смогут увидеть парусные «Крузенштерн», «Мир» и «Седов».

Кульминацией «сухопутной» части торжества станет крупный концерт на Дворцовой площади.

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