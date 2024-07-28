Путин встретился с главами иностранных делегаций на праздновании Дня ВМФ

Президент Владимир Путин встретился с иностранными гостями главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также отметил во время своего выступления, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру. Путин поблагодарил гостей за то, что они «в непростое время» приехали в Россию.

«У нас есть примета, это на счастье», — отреагировал Путин.

Путин предложил тост в честь Дня Военно-морского флота. Один из иностранных гостей уронил бокал с шампанским, тот разбился, сообщило РИА «Новости» .

«В здании Адмиралтейства собрались представители более 30 зарубежных государств», — передали в пресс-службе.

В России 28 июля отмечают День Военно-морского флота. Традиционно главный парад страны, приуроченный к празднику, проходит в Санкт-Петербурге. Открывает его Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Президент и глава Минобороны России Андрей Белоусов проехали на катере вдоль строя кораблей. Путин поздравил моряков и всех присутствующих с Днем ВМФ, а также поблагодарил военных за доблестную службу.

В акваторию Невы вышли более 20 судов, включая малые ракетные и противолодочные суда. Кульминацией торжества станет крупный концерт на Дворцовой площади, а закончится праздник грандиозным салютом.