Tesla продемонстрировала электрокар Roadster, перепрыгивающий через препятствия

Американская компания Tesla показала электромобиль Roadster. На презентации машина преодолела преграду в воздухе, обернулась вокруг своей оси, поднялась на изогнутую рампу и «спрыгнула» с нее.

Показ прошел на испытательном полигоне SpaceX в Техасе. Особенность автомобиля заключается в специальной системе сопел, которые выпускают сжатый газ и дают возможность регулировать положение машины в процессе «полета».

Во время одного из показов спорткар промчался по изогнутой рампе, перевернулся, после чего «спрыгнул» на землю. Удержаться на поверхности рампы даже в перевернутом виде машине позволила особая система вентиляторов, которая создает прижимную силу.

Также Roadster перелетел через преграду (из машин Tesla), совершив в воздухе полный разворот вокруг своей оси и опустившись на колеса.

«Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного», — заявил глава Tesla Илон Маск.

Запустить серийный выпуск модели Tesla намерена в 2028 году.