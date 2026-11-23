Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отклонила предложение украинского лидера Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев. Политик заявила в эфире телеканала France 2 , что не планирует зарубежные поездки в ходе избирательной кампании.

«В 2017 году я совершила много зарубежных поездок, и это убедило меня в том, что во время президентской кампании 2027 года этого делать не следует», — сказала она.

Ле Пен добавила, что приняла осознанное решение. Зеленский, пригласивший ее в Киев, хотел обсудить финансовую поддержку Украины. Ле Пен ответила ему, что они могут встретиться в Брюсселе.

Ранее в парижском офисе партии Марин Ле Пен прошел обыск. Следователи проверяли данные о разглашении тайны следствия.